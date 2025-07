Apostador de cidade com 30 mil habitantes em SC fatura quase R$ 10 milhões sozinho na Quina Aposta foi feita em lotérica de Porto União e foi a única a acertar as cinco dezenas do concurso 6775 da Quina ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 04h37 ) twitter

Um apostador de Porto União, cidade no Planalto Norte catarinense com cerca de 30 mil habitantes, acertou sozinho as cinco dezenas do concurso 6775 da Quina, realizado na noite de quarta-feira (16). O prêmio foi de R$ 9.943.791,10, pago integralmente ao novo milionário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa incrível vitória!

