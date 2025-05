Apreensão de 139 kg de maconha na SC-160 revela rota de tráfico entre PR e RS Droga saiu de Foz do Iguaçu e seria entregue no Rio Grande do Sul; motorista foi preso em flagrante no município de Serra Alta, no...

ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 21h35 (Atualizado em 26/05/2025 - 21h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share