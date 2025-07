Apreensões de drogas disparam em SC: crack cresce 2.820% e skunk entra nas estatísticas em 2025 Levantamento da PMSC aponta aumento expressivo nas apreensões de drogas no estado no primeiro semestre, com mais de R$ 5 milhões de...

