Aprofundamento da Baía da Babitonga vai reduzir custos para os navios; entenda Obras vão eliminar paradas obrigatórias de navios e reduzir até R$ 150 mil por dia em custos logísticos; investimento total é de R$... ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 19h05 )

O aprofundamento do canal de acesso à Baía da Babitonga, no Norte de Santa Catarina, deve reduzir os custos das empresas para movimentação de cargas no Porto de São Francisco do Sul, o maior do estado. A profundidade do canal passará de 14 para 16 metros e as obras devem ser concluídas até 2026, segundo o governo estadual.

Saiba mais sobre como essa obra impactará a economia local e o setor portuário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

