Aquário de SC faz enquete para batizar ‘tartarugas gigantes’; veja como participar Nomes de ‘tartarugas gigantes’ do Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú, serão divulgados ao vivo, exclusivamente, pela NDTV RECORD... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 00h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Duas tartarugas-da-amazônia fêmeas, com 30 anos, serão batizadas no Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú. Elas vivem no local desde a inauguração, em 2019, após serem trazidas da Universidade Federal do Mato Grosso. A escolha dos nomes ficará a cargo do público pelas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como participar dessa divertida votação!

Leia Mais em ND Mais:

Megacondomínio de luxo estilo resort americano de R$ 90 milhões muda cenário em cidade de SC

Passeie de balsa e descubra a terceira cidade mais antiga do Brasil, com mais de 500 anos em SC

‘Anjo de Deus’: um ano após assassinato em SC, homenagens recordam o legado do PM Davi Appel