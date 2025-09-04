Logo R7.com
Aquário de SC faz enquete para batizar ‘tartarugas gigantes’; veja como participar

Nomes de ‘tartarugas gigantes’ do Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú, serão divulgados ao vivo, exclusivamente, pela NDTV RECORD...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Duas tartarugas-da-amazônia fêmeas, com 30 anos, serão batizadas no Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú. Elas vivem no local desde a inauguração, em 2019, após serem trazidas da Universidade Federal do Mato Grosso. A escolha dos nomes ficará a cargo do público pelas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como participar dessa divertida votação!

