Ar condicionado nas salas e infraestrutura: Ceretta assume a Educação em SC e define focos Luciane Ceretta tomou posse da pasta nesta segunda-feira (26) e definiu, com o governador Jorginho Mello (PL), que a prioridade da... ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 27/05/2025 - 04h55 ) twitter

A nova secretária de Estado da Educação de Santa Catarina, Luciane Ceretta, tomou posse do cargo na manhã desta segunda-feira (26), em uma cerimônia realizada no Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis, com a presença do governador Jorginho Mello (PL). A prioridade da gestão, segundo a nova secretária, será a melhora da infraestrutura das escolas da rede estadual, principalmente estruturas físicas, como ar condicionado nas salas de aula – tema que foi alvo de reclamações no último verão. Ainda, avaliou que o programa Universidade Gratuita deverá passar por ajustes para abranger uma maior quantidade de beneficiados.

