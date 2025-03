Araquari garante R$ 30 mi para construção de ponte que promete diminuir trajeto em 33 minutos Estrutura beneficiará comunidade da Vila Porto Alegre, que atualmente precisa fazer um trajeto de 40 minutos para chegar até a região... ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O município de Araquari, no Norte catarinense, garantiu R$ 30 milhões para a construção da ponte sobre o Rio Parati. Desse total, R$ 25 milhões vêm do Governo de Santa Catarina, assegurados em evento com o governador Jorginho Mello, na última sexta-feira (14), por meio da segunda edição do programa Santa Catarina Levado a Sério.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e saber mais sobre os impactos dessa importante obra!

Leia Mais em ND Mais:

Primeiro no teste

Chapecó tem mais de mil vagas de emprego; confira as oportunidades mais urgentes

Adolescente cai de colchão inflável em rio e desaparece em SC