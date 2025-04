Araranguá anuncia novos horários de ônibus tarifa zero para celebrar aniversário de 145 anos Medida acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril, incluindo a circulação do coletivo até 00h30 ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 10h06 ) twitter

A partir de quinta-feira (3), o município de Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, realiza a terceira edição do “Araranguá em Festa” para comemorar os 145 anos de emancipação da cidade. Para garantir a participação da população ao evento, a prefeitura anunciou novos horários para a linha de ônibus Tarifa Zero nos dias 3, 4 e 5.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes da programação!

