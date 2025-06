Araranguá: PM prende ladrões que tentaram fugir de barco com R$ 10 mil em fios furtados Fuga inusitada aconteceu em uma empresa da cidade localizada no Extremo Sul do estado ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Dois ladrões foram presos em flagrante enquanto tentavam fugir de barco com R$ 10 mil em fios de cobre furtados de uma empresa em Araranguá, no Extremo Sul catarinense. As prisões aconteceram por volta das 22h15 dessa segunda-feira (10), no bairro Lagoa da Serra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa fuga inusitada!

Leia Mais em ND Mais:

Mais de 2 mil afetados: cidade de SC mobiliza ajuda para reconstrução após temporal

Presente do Dia dos Namorados: ‘sugar daddies’ gastam 100 vezes mais que brasileiro comum

Dia mais frio do ano chega a -6°C em cidade de SC e tem até boneco de geada