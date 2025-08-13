Logo R7.com
Árbitro cita bombas atiradas em campo em súmula de Figueirense x Maringá

Árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf relatou em súmula as confusões em campo na reta final da partida do Figueirense nesta segunda...

ND Mais|Do R7

O árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf relatou em súmula as bombas atiradas em campo por um grupo de torcedores do Figueirense durante o segundo tempo da partida contra o Maringá nesta segunda-feira (11).

