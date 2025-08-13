Árbitro cita bombas atiradas em campo em súmula de Figueirense x Maringá Árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf relatou em súmula as confusões em campo na reta final da partida do Figueirense nesta segunda... ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 00h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 00h18 ) twitter

O árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf relatou em súmula as bombas atiradas em campo por um grupo de torcedores do Figueirense durante o segundo tempo da partida contra o Maringá nesta segunda-feira (11).

Para mais detalhes sobre este incidente e suas possíveis consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

