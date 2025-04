Árbitro de SC é escalado para o Super Mundial de Clubes da FIFA Super Mundial de Clubes da FIFA está previsto para acontecer entre os dias 14 de junho e 13 de julho ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 03h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 03h05 ) twitter

O árbitro catarinense Ramon Abatti Abel foi escalado para apitar o Super Mundial de Clubes da FIFA, que acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Mundial de Clubes!

