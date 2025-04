Árbitro é ameaçado de ser agredido por ‘facção’ durante jogo-treino Figueirense x Barra Jogo-treino entre Figueirense e Barra, no último sábado (5) no Orlando Scarpelli, teve ameaçada ao quarto árbitro Gustavo Ratti por... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 21h06 ) twitter

O jogo-treino entre Figueirense e Barra, no último sábado (5), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, terminou com denúncia e agressão ao quarto árbitro Gustavo Ratti. O caso repercutiu e gerou uma nota de repúdio da Sinafesc (Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Santa Catarina).

Saiba mais sobre este episódio alarmante e suas consequências consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

