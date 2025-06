Área de 336 campos de futebol: buscas por homem desaparecido no Sul de SC entram no 6° dia Antônio Pacheco, de 65 anos, morador de Forquilhinha e diagnosticado com Alzheimer, saiu para caminhar e não foi mais visto desde sábado... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 13h16 ) twitter

As buscas por Antônio Pacheco, de 65 anos, que desapareceu no último dia 31 de maio, seguem no Sul de Santa Catarina. O morador de Forquilhinha foi visto pela última vez próximo ao local em que mora, no bairro Santa Líbera, antes de sair para caminhar em uma área de mata.

