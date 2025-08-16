Área urbana do Sul de SC guarda fósseis que ligam estado à Antártica, África e Austrália
Referência mundial no estudo da flora Glossopteris, Afloramento Bainha está localizado em Criciúma; registros encontrados datam de...
Evidências fósseis, datadas há aproximadamente 298 a 251 milhões de anos, podem ser encontradas em terrenos urbanos de uma das maiores cidades de Santa Catarina. Chamado de Afloramento Bainha, o sítio paleontológico está localizado na Rua Jornalista Ezequiel do Passos, no bairro Vera Cruz, em Criciúma.
Evidências fósseis, datadas há aproximadamente 298 a 251 milhões de anos, podem ser encontradas em terrenos urbanos de uma das maiores cidades de Santa Catarina. Chamado de Afloramento Bainha, o sítio paleontológico está localizado na Rua Jornalista Ezequiel do Passos, no bairro Vera Cruz, em Criciúma.
Para saber mais sobre essa fascinante descoberta e sua importância para a história geológica do planeta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa fascinante descoberta e sua importância para a história geológica do planeta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: