Áreas de escape na serra e obra aguardada há 20 anos são anunciadas para Joinville Duplicação da rua Dona Francisca e a Ponte entre a Vigorelli e a Vila da Glória também estão entre os anúncios ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 14/03/2025 - 19h46 )

Uma série de obras foi anunciada pelos governos estadual e municipal para Joinville nesta sexta-feira (13). Entre os projetos destacados estão a construção das áreas de escape na Serra Dona Francisca, a duplicação da Rua Dona Francisca e a construção de uma ponte ligando a Vigorelli à Vila da Glória, em São Francisco do Sul. Os anúncios foram feitos durante a prestação de contas do programa “Santa Catarina Levada a Sério”, que visa promover o desenvolvimento da infraestrutura no estado.

Para mais detalhes sobre essas importantes obras, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

