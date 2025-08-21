Areia tomada por corpos: 136 pinguins aparecem mortos em praia de Florianópolis Animais já estavam em estado avançado de composição quando foram encontrados; equipes de monitoramento de praias recolheram os corpos... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 07h37 ) twitter

A famosa praia de Jurerê, em Florianópolis, amanheceu como um cemitério nesta quarta-feira (20), com 136 pinguins-de-Magalhães encontrados mortos. As causas das mortes ainda são desconhecidas. A equipe do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos), junto à ONG R3 Animal, recolheu os pinguins mortos para evitar riscos de contaminação a pessoas e animais domésticos.

Para mais detalhes sobre essa triste situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

