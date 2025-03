Arena do Destino verão chega a praia da Joaquina com diversão gratuita A programação acontece este fim de semana das 9h até às 12h pela manhã e das 14h às 17h à tarde. ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h47 ) twitter

A NDTV – RECORD traz mais uma edição da Arena do Destino Verão. Neste sábado (15), a partir das 9h na Praia da Joaquina, o público vai poder aproveitar o melhor da estação em um dos pontos mais prestigiados de Floripa. O evento é gratuito e aberto ao público.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as atividades e programação do evento!

