Argentina lança ofensiva contra o crime na fronteira com o Brasil; veja medidas adotadas Governo argentino promete reforço militar, bloqueio de rotas ilegais e cooperação com o Brasil para combater tráfico e contrabando ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h17 )

O governo da Argentina deu início nesta segunda-feira (26) a uma nova ofensiva contra o crime organizado nas regiões de fronteira com o Brasil. Batizada de Plano Guaçurarí, a estratégia foi apresentada pela ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, e tem como foco a repressão ao tráfico de drogas, ao contrabando e à atuação de facções transnacionais na província de Misiones, que faz divisa com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

