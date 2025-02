Arma e abrigo a traficante: por que Oruam foi preso novamente Cantor Oruam foi preso após operação policial encontrar foragido e arma em sua mansão no Rio de Janeiro; é a segunda detenção em dez... ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h06 ) twitter

O cantor Oruam foi preso novamente na manhã desta quarta-feira (26), uma semana após ser detido por fazer manobras perigosas com seu carro. Desta vez, a operação policial foi motivada por um tiro que ele teria disparado em um condomínio em Igaratá (SP), no dia 16 de dezembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a prisão de Oruam e os desdobramentos do caso.

