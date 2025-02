Armada com facas, mulher morre em confronto com a polícia em condomínio em Jaraguá do Sul Polícia Militar foi acionada por moradores devido ao comportamento agressivo da mulher, que atacou os policiais e acabou baleada ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 45 anos morreu na noite dessa terça-feira (18) após ser baleada durante um confronto com a Polícia Militar em um condomínio de quitinetes em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Trecho da BR-101 é bloqueado devido a engavetamento com 4 carros e 1 caminhão em Itajaí

Desaparecidos

Denunciado pela PGR, Silvinei Vasques é mantido como secretário de São José