Armandinho, Bruna Viola e mais: Festa do Colono 2025 promete agitar Siderópolis Shows nacionais, tradições e olimpíadas marcam a 24ª edição da comemoração tradicional italiana no município ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 02/05/2025 - 04h59 )

A Prefeitura de Siderópolis, no Sul de Santa Catarina, divulgou nas redes sociais as atrações da 24ª edição da Festa do Colono, que será realizada nos dias 8, 9 e 10 de agosto. A programação inclui apresentações musicais que prometem movimentar a cidade com shows nacionais.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a programação e as atrações imperdíveis da Festa do Colono 2025!

