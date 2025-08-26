‘Arrasada’: família de SP perde três cachorros mortos em incêndio em Florianópolis
Ivani de Oliveira Santos Rodrigues, de 54 anos, vive com as duas filhas e depende de doações para se reerguer
Uma família perdeu tudo e teve os cachorros mortos em incêndio na casa em que viviam no bairro Pântano do Sul, no Sul da capital catarinense.
Uma família perdeu tudo e teve os cachorros mortos em incêndio na casa em que viviam no bairro Pântano do Sul, no Sul da capital catarinense.
Saiba mais sobre essa tragédia e como a comunidade está ajudando a família no site do nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre essa tragédia e como a comunidade está ajudando a família no site do nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: