‘Arrasada’: família de SP perde três cachorros mortos em incêndio em Florianópolis

Ivani de Oliveira Santos Rodrigues, de 54 anos, vive com as duas filhas e depende de doações para se reerguer

ND Mais

ND Mais|Do R7

Uma família perdeu tudo e teve os cachorros mortos em incêndio na casa em que viviam no bairro Pântano do Sul, no Sul da capital catarinense.

Saiba mais sobre essa tragédia e como a comunidade está ajudando a família no site do nosso parceiro ND Mais.

