Arrastada por 60 metros: motorista que matou mulher há mais de 10 anos se entrega em SC
Duas mulheres foram arrastadas e uma morreu na hora; caso ocorreu em 2014 e comoveu a cidade de Navegantes
Caio Cesar Chiminelli, condenado em 2022 por atropelar duas mulheres, arrastá-las por pelo menos 30 metros e matar uma delas, foi preso nesta segunda-feira (1º) em Navegantes, Litoral Norte catarinense. Segundo a Polícia Civil, ele se apresentou acompanhado de sua defensora para cumprir a pena de 19 anos 20 dias de reclusão por tentativa de homicídio e homicídio duplamente qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas.
