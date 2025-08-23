Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Arrombamento e furto em lotérica de Joinville acaba com dois homens presos

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos possuíam extensa ficha criminal e foram localizados no bairro Boa Vista

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Após um furto em uma agência lotérica em Joinville, no Norte catarinense, dois homens foram presos na tarde desta sexta-feira (22). O crime ocorreu por volta das 1h56, quando os suspeitos levaram uma quantia significativa em dinheiro, além de equipamentos eletrônicos de segurança do local.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.