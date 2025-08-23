Arrombamento e furto em lotérica de Joinville acaba com dois homens presos Segundo a Polícia Civil, os suspeitos possuíam extensa ficha criminal e foram localizados no bairro Boa Vista ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 23/08/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após um furto em uma agência lotérica em Joinville, no Norte catarinense, dois homens foram presos na tarde desta sexta-feira (22). O crime ocorreu por volta das 1h56, quando os suspeitos levaram uma quantia significativa em dinheiro, além de equipamentos eletrônicos de segurança do local.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

A Fazenda 17 estreia dia 15 de setembro

VÍDEO: Cavalo maltratado cai exausto, não tem força para levantar e cena comove moradores

Ficou paraplégica: professor que tentou matar ex-esposa diante da filha é condenado em SC