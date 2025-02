Arroz envenenado: novos detalhes macabros do crime são revelados pela investigação Segundo a investigação, mãe e avó das vítimas teria envenenado uma vizinha para despistar a polícia e libertar marido, preso por envolvimento... ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 20h07 (Atualizado em 03/02/2025 - 20h07 ) twitter

As mortes de sete membros da mesma família, após comer um arroz envenenado no primeiro dia do ano, em Parnaíba, no Litoral, ganhou novos desdobramentos nesta semana. Maria dos Aflitos, mãe e avó das vítimas, foi presa na sexta-feira (31) por suspeita de participação nos crimes. O marido dela, Francisco de Assis Pereira da Costa, também está preso.

Não perca os detalhes dessa história chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

