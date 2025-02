Artilheiro e com moral: a relação entre minutos e gols de Marlyson pelo Figueirense em 2025 Atacante do Figueirense é o artilheiro isolado do Catarinense com quatro gols marcados ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 16h08 (Atualizado em 07/02/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Figueirense tem um artilheiro que vem se redimindo a cada jogo que passa com a torcida do Furacão. Marlyson não teve um bom início em sua passagem pelo Alvinegro, mas o ano de 2025 vem se revelando um período onde o atacante pode ter bons momentos guardados com o torcedor.

Para saber mais sobre a trajetória de Marlyson e o desempenho do Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem abre portão de casa, é baleado e morre em Palhoça

Conheça as joias da base do Avaí que se destacaram diante do Hercílio Luz

Sorriso canino: como cuidar da saúde bucal do cachorro