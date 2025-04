Árvores com flores tóxicas para abelhas deverão ser substituídas em cidade de SC Espécie, que não é natural do Brasil, passou a ser proibida em Jaraguá do Sul devido à ameaça que apresenta aos insetos nativos ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 12/04/2025 - 19h25 ) twitter

A árvore espatódea, conhecida também como bisnagueira, deverá ser substituída em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. Isso porque suas flores tóxicas prejudicam as abelhas da região. No lugar, deverão ser plantadas exemplares nativos.

