As 8 novidades que você não pode perder nesta edição do Festival de Dança em Joinville

De 21 de julho a 2 de agosto, Joinville se transforma novamente na capital mundial da dança. O Festival de Dança de Joinville chega à sua 42ª edição com uma programação que movimenta toda a cidade. Neste ano, o festival reconhecido pelo Guinness Book como o maior festival de dança do mundo, amplia sua programação com experiências imersivas, estreia de mostra competitiva de teatro musical e parcerias inéditas. O evento promete reunir milhares de bailarinos, coreógrafos e apaixonados por dança de todas as regiões do Brasil e do exterior.

Não perca a chance de saber mais sobre as novidades do festival, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

