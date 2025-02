As alternativas de Enderson Moreira com a ausência de Jonathan Costa no Avaí Suspenso, zagueiro desfalca a equipe diante do Barra; Enderson Moreira tem alternativas para suprir ausência de Jonathan no duelo do... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 13/02/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A vitória do Avaí diante do Concórdia na última quarta-feira trouxe um ônus para o técnico Enderson Moreira: aos 41 minutos da primeira etapa o zagueiro Jonathan Costa recebeu o terceiro cartão amarelo no Catarinense e desfalca a equipe no duelo diante do Barra, no próximo sábado em Itajaí.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das alternativas do técnico para o próximo jogo!

Leia Mais em ND Mais:

O famoso Doces de Pelotas reabre loja no coração da cidade

Produtos vencidos e serviço irregular: cinco clínicas de estética são interditadas pela Anvisa

VÍDEOS: Dia ‘vira noite’ e chuva intensa causa alagamentos em ruas de Joinville