As duas restrições veiculares de SC que foram derrubadas em Florianópolis Além do trânsito na ponte Hercílio Luz durante a madrugada, caiu também a restrição para veículos pesados na SC-401 ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 05h05 )

Duas restrições veiculares caíram neste começo de semana em SC (Santa Catarina), ambas em Florianópolis: primeiro é o fechamento do vão central da ponte Hercílio Luz que, até a semana passada, era interrompido durante a madrugada.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças no trânsito em Florianópolis!

