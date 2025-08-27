As quebras de tabus, jejuns e a esperança por uma classificação do Figueirense na Série C
Furacão chegou ao segundo jogo seguido com vitória, algo inédito na Série C; Permanência na divisão está assegurada para o Figueirense...
A vitória diante do Floresta valeu muito mais para o Figueirense do que a permanência na Série C. O resultado trouxe consigo diversos tabus que foram quebrados com o gol de Felipe Augusto, como por exemplo a sequência de vitórias pela primeira vez no campeonato, o recorde de público na terceira divisão e a chama de uma classificação que segue viva.
