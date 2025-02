As situações dos DMs de Avaí e Figueirense para o clássico da próxima quarta-feira A menos de uma semana para o clássico decisivo das quartas de finais do Catarinense, as duas equipes devem ter retornos importantes... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 11h11 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O clássico válido pelas quartas de finais do Catarinense 2025 está batendo na porta de Avaí e Figueirense. Com o adiamento do jogo para a próxima quarta-feira, atletas que estavam entregues aos departamentos médicos das duas equipes tendem a retornarem para o duelo decisivo que ocorrerá na Ressacada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em ND Mais:

Carnaval 2025: história das lavadeiras do Rio da Bulha inspira enredo da Protegidos da Princesa

Fé, perseverança e sonhos realizados: histórias de quem teve a vida transformada pela Trimania

Desfiles do Carnaval de Florianópolis: veja quando será e como assistir