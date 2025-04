Às vésperas da Páscoa, preço do chocolate pode variar até 91% em cidade de SC Procon de Itajaí analisou o preço do chocolate em oito supermercados da cidade ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 23h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 23h46 ) twitter

Uma pesquisa de preços realizada pelo Procon de Itajaí constatou um aumento significativo no valor dos ovos de Páscoa em comparação ao ano passado. O levantamento, feito no dia 25 de março, apontou que alguns produtos tiveram reajustes de até 31,4% em relação a 2024.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as variações de preços e como isso pode impactar suas compras nesta Páscoa!

