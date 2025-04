Asfixia e corpo em pote: o que se sabe sobre a morte da bebê Ana Beatriz pela própria mãe Mãe deu cinco versões contraditórias sobre o desaparecimento de recém-nascida e confessou o crime; corpo de Ana Beatriz foi sepultado... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 07h05 ) twitter

O caso Ana Beatriz, que comoveu o Brasil esta semana, teve um desfecho trágico quando o corpo da recém-nascida foi encontrado no próprio quintal da família, em Novo Lino (AL). A bebê de apenas 15 dias estava enrolada em um saco plástico, enterrada no quintal de casa, após ter sido morta asfixiada pela mãe. O corpo estava dentro de um pote com sabão em pó, escondido em um armário com materiais de limpeza.

Para entender todos os detalhes dessa história chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

