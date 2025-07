Assaltantes armados rendem jovens com coronhadas e batem carro roubado em Criciúma Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro Pinheirinho, próximo à Unesc ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h37 ) twitter

Dois jovens foram alvos de um crime violento na madrugada desta sexta-feira (11), em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Assaltantes armados surpreenderam as vítimas, de 18 e 19 anos, as agrediram com coronhadas e fugiram levando um veículo Jeep Compass e um celular.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este crime chocante.

