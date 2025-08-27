Assalto ao Unibanco que matou dois PMs em SC completa 22 anos: ‘Cinematográfico’ No dia 26 de agosto de 2003, assaltantes pararam a cidade de Criciúma para roubar a agência bancária ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 01h17 ) twitter

Há 22 anos, na tarde de uma terça-feira, Criciúma viveu um dos momentos mais tensos da própria história. Um assalto cinematrográfico a uma agência do Unibanco, às margens da Avenida Centenário, no Centro, parou a cidade e causou momentos de terror e de insegurança.

