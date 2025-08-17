Assassinato em Lages: homem é baleado na cabeça e polícia busca por autores na Serra
Vítima é um homem, de 48 anos, e foi encontrada já sem vida pela Polícia Militar
Um homem morreu, vítima de assassinato em Lages, na Serra de Santa Catarina, na noite dessa sexta-feira (16). Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, a vítima teria sido baleada na cabeça e foi encontrada por populares, já sem vida.
