Assassinato em Lages: homem é baleado na cabeça e polícia busca por autores na Serra

Vítima é um homem, de 48 anos, e foi encontrada já sem vida pela Polícia Militar

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um homem morreu, vítima de assassinato em Lages, na Serra de Santa Catarina, na noite dessa sexta-feira (16). Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, a vítima teria sido baleada na cabeça e foi encontrada por populares, já sem vida.

