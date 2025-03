Assassinos são condenados por matar e queimar irmãos por dívida em Criciúma Tribunal do Júri condenou o mandante e o atirador a penas de 18 e 36 anos ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h26 ) twitter

Na última terça-feira (11), dois homens foram condenados pelo tribunal do Júri por matar irmãos em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O duplo homicídio aconteceu em 2016. O mandante e o executor do crime foram condenados a prisão de regime fechado, inicialmente.

O mandante e o executor do crime foram condenados a prisão de regime fechado, inicialmente.

