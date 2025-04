Associações do Sul de SC se manifestam após acidente no Morro dos Cavalos Acit e Aciva pedem a execução urgente das obras de duplicação definitiva no trecho, bem como rotas alternativas que garantam segurança... ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 04h05 (Atualizado em 08/04/2025 - 04h05 ) twitter

O acidente registrado no Morro dos Cavalos, em Palhoça, na tarde de domingo (6), movimentou associações empresariais do Sul de Santa Catarina nesta segunda-feira (7). A Acit, de Tubarão, e a Aciva, que atende Araranguá e municípios do Extremo Sul, exigiram a execução urgente das obras de duplicação definitiva no trecho, bem como rotas alternativas que garantam segurança e fluidez ao tráfego.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todas as implicações desse acidente e as reações das associações.

