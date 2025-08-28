Atacado destruído em Indaial já havia perdido filial em incêndio há dois anos
Em fevereiro de 2023, outra filial, no Centro da cidade, também foi consumida pelas chamas em outro incêndio.
O incêndio que destruiu na manhã desta quarta-feira (27) o centro de distribuição do Atacado Ponto Certo, às margens da BR-470, em Indaial, não foi o primeiro enfrentado pela rede. Em fevereiro de 2023, outra filial, localizada no Centro da cidade, também foi consumida pelas chamas.
