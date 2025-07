Atacante deixa o Avaí sem sequer entrar em campo e acerta com time da Série C Jogador chegou ao Avaí no início de abril, contudo, não chegou a ser aproveitado pelo técnico Jair Ventura na Série B ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 01h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 01h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O atacante Renan foi emprestado pelo Avaí ao Confiança-SE. O anúncio da contratação do jogador foi feito nesta terça-feira (23) pela equipe sergipana. O contrato de empréstimo é válido até o fim da Série C. Atualmente o Dragão briga contra o rebaixamento na Terceirona. A equipe é a 16ª colocado, com 13 pontos, mesma pontuação do Anápolis, que é o primeiro clube dentro do Z-4.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Como corretor preso em SC aplicava ‘esquema de pirâmide’ com mais de 600 contratos de aluguel

Justiça mantém condenação à Google por site falso que fingia ser marca famosa de SC

PM confunde infarto com embriaguez e dentista morre em cela em Florianópolis, acusa família