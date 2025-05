Atacante do Avaí celebra bom momento e faz autoavaliação dos gols perdidos Jogador com mais participações em gols na temporada pelo Avaí, atacante Cléber fala dos números positivos e de como lida com os gols... ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 06h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 06h16 ) twitter

Jogador com mais participações do Avaí na temporada, o atacante Cléber tem vaga cativa no ataque do time. Antes da partida diante da Chapecoense, o jogador conversou com a imprensa, nesta quinta-feira (22), e analisou o momento que está vivendo no clube. Depois de dois anos afastado dos gramados por suspensão por doping, o Avaí deu a chance para o jogador recomeçar e ele tem aproveitado. No entanto, os gols perdidos diante da Ferroviária, na semana passada, ainda pesam.

Para saber mais sobre a análise de Cléber e o confronto decisivo contra a Chapecoense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

