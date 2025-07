Atacante Nicolas cresce no Criciúma e exalta momento positivo na Série B Camisa 9 marcou o gol da vitória fora de casa sobre o Atlético Goianiense ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 01h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 01h17 ) twitter

Aos 35 anos, o atacante Nicolas vive um momento especial no Criciúma. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Goianiense, ele observa a evolução do Tigre na Série B e a aproximação do pelotão de cima. O resultado obtido no estádio Antônio Accioly deixa a equipe a apenas três pontos do G-4.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

