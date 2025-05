Ataque a casal: homem morre e mulher fica ferida com golpes de faca em bar de SC De Monte Castelo, Vilmar Stemposki, de 52 anos, morreu no local e deixou oito filhos ND Mais|Do R7 05/05/2025 - 21h26 (Atualizado em 05/05/2025 - 21h26 ) twitter

Um casal foi atacado com golpes de faca dentro de um bar na localidade de Rodeio Grande, em Monte Castelo, no Planalto Norte de Santa Catarina, na noite de sábado (3). O homem, identificado como Vilmar Stemposki, de 52 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A companheira dele segue internada.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

