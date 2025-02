Ataque atual do Avaí tem déficit de 11 gols em comparação com 2024 Avaí em apenas um gol marcado em cinco jogos no Campeonato Catarinense, já em 2024 eram 12 no mesmo número de partidas ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 20h06 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h06 ) twitter

Chances e tentativas de gol passaram das 50 nos cinco jogos que fez até agora no Campeonato Catarinense, mas apenas uma vez a bola do Avaí entrou na rede na competição. Foi na estreia, em gol marcado por Hygor diante do Santa Catarina. O jejum de quatro jogos sem marcar coincidiu ainda com a derrota no clássico para o Figueirense, onde teve um jogador a mais em praticamente todos os minutos da partida.

Para entender melhor a situação do Avaí e as possíveis soluções para o ataque, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

