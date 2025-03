Ataque de abelhas deixa 25 pessoas feridas no interior de SC As pessoas estavam em uma atividade próximo a uma comunidade no interior de Cunha Porã, no Oeste; elas foram socorridas após ataque...

ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 04/03/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share