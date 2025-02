Ataque do Avaí tem pior início de Campeonato Catarinense desde 2011 Avaí marcou apenas um gol nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Catarinense de 2025 e igualou marca negativa de 14 anos atrás ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um gol. Foi apenas isso que o ataque do Avaí conseguiu entregar após as quatro primeiras rodadas do Campeonato Catarinense. A derrota para o maior rival no clássico, com o Figueirense tendo um jogador a menos durante os 90 minutos, evidenciou um problema que não vem de hoje: a produção ofensiva é baixa.

Para mais detalhes sobre a situação do Avaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Agricultores de SC podem perder terras na fronteira se não regularizarem situação com União

Livro homenageia trabalhadores portuários em Navegantes

Obras do binário em Criciúma provocam novos bloqueios temporários; veja locais