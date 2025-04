Ataques às escolas: trabalho ‘árduo e silencioso’ do CyberGAECO previne tragédias em SC Grupo de inteligência criado após massacres em Saudades (SC) já evitou atentado na Bahia e inspira outros estados no combate à violência... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 01/04/2025 - 05h05 ) twitter

Em 5 de abril de 2023, um homem invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, e matou quatro crianças, ferindo outras cinco com uma machadinha. Enquanto Santa Catarina ainda se recupera da tragédia, que completa dois anos no sábado (5), agentes do CyberGAECO trabalham para que ataques às escolas nunca mais voltem a acontecer.

Saiba mais sobre o trabalho preventivo do CyberGAECO e como ele atua para garantir a segurança nas escolas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

