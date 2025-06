Até quando estão suspensos os voos de balão em Praia Grande após acidente com mortes Encontro, nesta segunda-feira (23), reuniu administração municipal e empresários do setor de balonismo para debater situação após queda... ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 02h15 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h15 ) twitter

Uma reunião, na manhã desta segunda-feira (23), em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, reuniu a administração municipal e empresários do setor de balonismo após a queda do balão que matou oito pessoas no último sábado (21). Durante a reunião, foi confirmada a suspensão temporária dos voos de balão até quinta-feira (26). A medida acompanha o novo decreto de luto oficial, assinado pelo prefeito, Elisandro Machado, o Fanica, que estende o período por mais três dias.

Para mais detalhes sobre a situação dos voos de balão em Praia Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

