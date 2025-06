Até quando vai o frio e a chuva em Santa Catarina? Veja a previsão do tempo Com queda nas temperaturas e uma sequência de dias chuvosos, o estado tem enfrentado condições climáticas instáveis no início do inverno... ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 06h15 (Atualizado em 29/06/2025 - 06h15 ) twitter

Santa Catarina deve enfrentar um frio menos intenso durante as noites e madrugadas deste sábado (28) e domingo (29), segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil do estado. Nos próximos dias, as temperaturas esperadas não devem ficar próximas ou abaixo de zero. No entanto, as temperaturas máximas durante o dia continuarão baixas, marcando entre 10 °C e 17 °C na maioria do estado catarinense.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a previsão do tempo em Santa Catarina!

